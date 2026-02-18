Enlight Renewable Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Enlight Renewable Energy präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,36 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 403,9 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enlight Renewable Energy einen Umsatz von 345,6 Millionen ILS eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,69 ILS beziffert, während im Vorjahr 1,37 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Enlight Renewable Energy 1,69 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,40 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at