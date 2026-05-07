Enlight Renewable Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Enlight Renewable Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,89 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 488,1 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 396,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at