Enlight Renewable Energy Aktie

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WKN DE: A1CY4H / ISIN: IL0007200111

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26.05.2026 18:20:21

Enlight Renewable Shares Jump 11% After Google Power Agreement

(RTTNews) - Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) shares surged 11.38 percent to $102.75, up $10.50 Tuesday, after the renewable energy company announced a long-term power purchase agreement with Google for a major solar project in Oklahoma.

The stock is currently trading at $102.75, compared with a previous close of $92.25 on the Nasdaq. It opened at $100.76 and traded between $100.76 and $103.17 during the session, with volume reaching 158,014 shares.

Enlight Renewable Energy Ltd said its U.S. subsidiary, Clenera Holdings LLC, signed a 15-year fixed-price agreement to provide 200 MWac of solar power from the Solstice project into the Southwest Power Pool market. The Solstice project is a 250 MWdc solar development in Oklahoma that is expected to begin construction in 2028 and start commercial operations in 2029.

Enlight Renewable shares have traded between $18.15 and $103.17 over the past 52 weeks.

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