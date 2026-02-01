Enliven Therapeutics Aktie
WKN DE: A3DGS0 / ISIN: US29337E1029
|
01.02.2026 06:58:20
Enliven Therapeutics Chief Scientific Officer Sells ELVN 20K Shares Worth Over $500k
Chief Scientific Officer Joseph P. Lyssikatos disposed of 20,000 shares of Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN) in multiple open-market transactions on Jan. 20, 2026, for a total consideration of approximately $535,100, as detailed in a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($26.75).
