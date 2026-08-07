Enliven Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Enliven Therapeutics hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Enliven Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at