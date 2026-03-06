Enliven Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Enliven Therapeutics hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Enliven Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,830 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,890 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at