Enliven Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Enliven Therapeutics stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Enliven Therapeutics ein EPS von -0,480 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at