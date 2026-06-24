|
24.06.2026 06:31:29
Ennis gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ennis hat am 22.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 USD je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 97,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!