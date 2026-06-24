Ennis gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ennis hat am 22.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 97,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at