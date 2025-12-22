Ennis Aktie

WKN: 850998 / ISIN: US2933891028

22.12.2025 12:12:07

ENNIS INC Reports Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - ENNIS INC (EBF) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $10.83 million, or $0.42 per share. This compares with $10.20 million, or $0.39 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.4% to $100.17 million from $99.77 million last year.

ENNIS INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.83 Mln. vs. $10.20 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.39 last year. -Revenue: $100.17 Mln vs. $99.77 Mln last year.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart seitwärts. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

