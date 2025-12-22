Ennis Aktie
WKN: 850998 / ISIN: US2933891028
|
22.12.2025 12:12:07
ENNIS INC Reports Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - ENNIS INC (EBF) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $10.83 million, or $0.42 per share. This compares with $10.20 million, or $0.39 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.4% to $100.17 million from $99.77 million last year.
ENNIS INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.83 Mln. vs. $10.20 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.39 last year. -Revenue: $100.17 Mln vs. $99.77 Mln last year.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Ennis IncShs
|18,07
|-1,85%