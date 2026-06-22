ENNIS INC Reveals Advance In Q1 Profit

(RTTNews) - ENNIS INC (EBF) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $9.88 million, or $0.39 per share. This compares with $9.79 million, or $0.38 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 1.5% to $98.61 million from $97.19 million last year.

ENNIS INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.88 Mln. vs. $9.79 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.38 last year. -Revenue: $98.61 Mln vs. $97.19 Mln last year.