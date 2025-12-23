Ennis stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ennis äußerte sich am 22.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Ennis mit einem Umsatz von insgesamt 100,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at