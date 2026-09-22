Ennis veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ennis stellte am 21.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ennis im vergangenen Quartal 102,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ennis 98,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at