Enomoto: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Enomoto präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Enomoto hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 61,07 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,82 JPY je Aktie gewesen.

Enomoto hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

