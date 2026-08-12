Enomoto öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enomoto hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 77,93 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enomoto 41,27 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,72 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at