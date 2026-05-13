Enomoto präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enomoto hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 37,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,00 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 191,21 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 68,51 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,15 Prozent auf 30,42 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 26,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at