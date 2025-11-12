Enomoto: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Enomoto hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 50,94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Enomoto 33,41 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 7,51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enomoto 6,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at