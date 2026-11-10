Enomoto: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Enomoto veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 94,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,93 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 9,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at