Enorama Pharma AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Enorama Pharma AB veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 SEK gegenüber -0,360 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 1,8 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 33,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enorama Pharma AB 2,6 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,010 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Enorama Pharma AB ein EPS von -0,720 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 82,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,74 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15,77 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at