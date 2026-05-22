Enorama Pharma AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Enorama Pharma AB hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enorama Pharma AB -0,370 SEK je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 124,44 Prozent auf -0,1 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at