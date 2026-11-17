GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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17.11.2026 17:02:31
Enormer Erfolgsdruck: Kann GTA 6 wirklich nicht mehr floppen?
Seit fast einem Jahrzehnt werkelt der Entwickler Rockstar Games am Videospiel GTA 6. Noch immer bringt der Vorgänger jeden Tag rund zwei Millionen Dollar ein. Doch der Nachfolger ist längst ein Milliardenprojekt, auf dem enorme Erwartungen lasten. Bei Fans, Anlegern und in der Industrie.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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