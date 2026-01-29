Enova International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Enova International veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 839,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 729,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 11,52 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,43 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Enova International im vergangenen Geschäftsjahr 3,15 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enova International 2,66 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at