29.01.2026 06:31:29

Enova International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Enova International veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 839,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 729,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 11,52 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,43 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Enova International im vergangenen Geschäftsjahr 3,15 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enova International 2,66 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen