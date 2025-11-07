Enovix gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Enovix hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Enovix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 84,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at