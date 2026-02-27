Enovix hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Enovix präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Enovix 11,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,750 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Enovix ein EPS von -1,270 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Enovix in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 37,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,82 Millionen USD im Vergleich zu 23,07 Millionen USD im Vorjahr.

