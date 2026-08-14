Enovix stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Enovix hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Enovix vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 9,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enovix 7,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at