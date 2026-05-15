Enovix vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Enovix äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enovix 5,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at