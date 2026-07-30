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30.07.2026 06:31:29
Enpar Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Enpar Technologies hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen CAD – ein Plus von 360,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enpar Technologies -0,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Mit einem Umsatz von 1,41 Millionen CAD, gegenüber 1,53 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,84 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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