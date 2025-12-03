Enpar Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Enpar Technologies hat am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen CAD, gegenüber 0,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at