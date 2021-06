Enphase Bringt Encharge® Batteriespeichersystem in Deutschland auf den Markt

FREMONT, Kalifornien, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH), ein globales Energiemanagement-Technologieunternehmen und der weltweit führende Anbieter von Solar-Plus-Speichersystemen auf Mikrowechselrichter-Basis, hat heute die Einführung seines Encharge Batteriespeichersystems in Deutschland bekanntgegeben. Damit wird das Produkt zum ersten Mal außerhalb der USA eingeführt.



Das Encharge Batteriespeichersystem bietet Konfigurationen von 3,5 kWh bis 42 kWh sowie die Möglichkeit, das System über seinen gesamten Produktlebenszyklus aufzurüsten und zu erweitern. Die Einführung von Batteriespeichern in das bestehende Mikrowechselrichter-Geschäft von Enphase in Deutschland wird dazu beitragen, die Anforderungen von Installateuren und Hausbesitzern an eine sichere und zuverlässige All-in-One-Lösung zu erfüllen. Hausbesitzer können die mobile App Enphase Enlighten® auch für eine intelligente Verwaltung ihrer Solarenergie für den Selbstverbrauch verwenden. Dadurch verringern sie den Stromverbrauch aus dem Netz und sparen Energiekosten.

"Über 80 Prozent unserer Anlagen gehen aktuell an Hausbesitzer mit Bedarf an Solar- und Batteriespeichern", so Wilhelm Hedtfeld, General Manager von AEP GbR. "Da Enphase für herausragende Leistung und Zuverlässigkeit bekannt ist, gehen wir davon aus, dass sich viele unserer Kunden für diese All-in-One-Lösung entscheiden werden."

"Enphase bietet bereits Kunden-Support rund um die Uhr an. Und ab sofort können Hausbesitzer diesen Service sowohl im Bereich Mikrowechselrichter als auch im Bereich Batterien genießen", so Michael Wesche, General Manager der Wesche Walser Solar GbR Weiterstadt. "Ein zentraler Punkt für Schulungen und Support für Installateure bedeutetet einen großen Unterschied für die Qualität unserer Kundeninteraktionen."

"Die Flexibilität von Enphase ist ein großer Vorteil für unsere Kunden", so Thorsten Schwinn, General Manager der Team Schwinn GmbH. "Anstatt den Stromverbrauch für die kommenden Jahrzehnte vorhersagen zu müssen, können Hausbesitzer mit Enphase ihre Systeme einfach im Laufe der Zeit erweitern, um ihre Anforderungen mit zuverlässigen Solar- und Batterielösungen zu erfüllen."

Installateure in Deutschland können Encharge Batteriespeicher aktuell von der IBC SOLAR AG erwerben, in den kommenden Wochen werden jedoch weitere Lieferanten hinzukommen.

"Bei IBC SOLAR möchten wir unseren Kunden Speicherlösungen anbieten, die nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch sehr praktisch und flexibel sind", so Andreas Gray, Sales Manager bei IBC SOLAR. "Das Encharge Batteriespeichersystem von Enphase erfüllt all dies. Es ist ideal auf das Gesamtsystem mit Enphase Mikrowechselrichtern abgestimmt. Darüber hinaus ist die Installation und Inbetriebnahme der Anlage sehr einfach und benutzerfreundlich."

"Enphase bietet eine All-in-One-Lösung, mit der deutsche Privathaushalte ihren Energieverbrauch optimieren und ihre Gesamtenergiekosten senken können", so Peter van Berkel, General Manager von Enphase Energy Europe. "Deutschland ist der erste Expansionsmarkt für die Encharge Batteriespeicher, und wir planen, mit unserem Produkt in den kommenden Monaten in andere europäische Märkte zu expandieren."

Die chemische Zusammensetzung der Encharge Batterien mit Lithium-Eisenphosphat (LSP) zeichnet sich durch höhere Sicherheit aus, und die Enphase Mikrowechselrichter bieten eine höhere Zuverlässigkeit ohne Gleichstrom-Hochleistungsspannung. Damit steht die Produktsicherheit dort, wo sie am wichtigsten ist, an erster Stelle: zu Hause. Ein passives Kühlsystem bietet eine bessere Leistung mit weniger beweglichen Teilen. Und natürlich bietet Enphase Support rund um die Uhr, wenn einmal etwas schief gehen sollte. Weitere Informationen zu Enphase Speichern finden Sie hier .

Über Enphase Energy, Inc.

Enphase Energy, ein globales Unternehmen für Energietechnologie, liefert auf einer intelligenten Plattform intelligente, benutzerfreundliche Lösungen zur Verwaltung von Solarenergie, Speicherung und Kommunikation. Das Unternehmen hat die Solarbranche mit seiner auf Mikrowechselrichtern basierenden Technologie revolutioniert und stellt eine vollständig integrierte Solar-Plus-Speicherlösung her. Enphase hat bereits mehr als 34 Millionen Mikrowechselrichter ausgeliefert und etwa 1,5 Millionen Enphase-basierte Systeme in mehr als 130 Ländern installiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://enphase.com/ . Folgen Sie dem Unternehmen auf Facebook , LinkedIn und Twitter .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, darunter Aussagen über den Eintritt in neue Märkte; die erwarteten Fähigkeiten und Leistungen der Technologie und Produkte von Enphase Energy, darunter Flexibilität, Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit sowie die einfache Installation; unseren herausragenden Kundendienst sowie die Leistung unserer Installationspartner. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Enphase und sind mit signifikanten inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitpunkt von Ereignissen könnten aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Einschließlich der Risiken, die im letzten auf Formular 10-K vorliegenden Jahresbericht von Enphase und in anderen bei der SEC hinterlegten Dokumenten näher beschrieben werden, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden können. Enphase Energy ist nicht dazu verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu aktualisieren, sofern dies ist nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.