Enphase Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Enphase Energy äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Enphase Energy im vergangenen Quartal 291,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enphase Energy 363,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at