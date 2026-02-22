Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
|
22.02.2026 06:41:01
Enphase Energy Director Sells 1100 Shares After Strong Earnings
Richard Mora, a Director at Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), reported the sale of 1,100 shares of common stock on Feb. 10, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($52.05); post-transaction value based on Feb. 10, 2026 market close ($50.25). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enphase Energy Inc
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
19.02.26