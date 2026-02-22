Enphase Energy Aktie

Enphase Energy

WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079

22.02.2026 06:41:01

Enphase Energy Director Sells 1100 Shares After Strong Earnings

Richard Mora, a Director at Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), reported the sale of 1,100 shares of common stock on Feb. 10, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($52.05); post-transaction value based on Feb. 10, 2026 market close ($50.25). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
