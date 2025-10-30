Enphase Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Enphase Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Enphase Energy 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 410,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 380,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at