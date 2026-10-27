Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
|
27.10.2026 21:33:48
Enphase Energy Posts Q3 Double Miss, Shares Sink
This article Enphase Energy Posts Q3 Double Miss, Shares Sink originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enphase Energy Inc
|
26.10.26
|Ausblick: Enphase Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Enphase Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Enphase Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Enphase Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
18.06.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
15.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Enphase Energy Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enphase Energy Inc
|22,21
|-3,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.