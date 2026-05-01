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01.05.2026 06:31:29
Enphase Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Enphase Energy hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enphase Energy 0,220 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 356,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 282,9 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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