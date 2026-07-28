Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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28.07.2026 22:48:12
Enphase Energy Stock Rises on Q2 Earnings Beat as Company Accelerates AI Data Center Strategy
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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06:00
|Google DeepMind dismantles Nobel-winning AlphaFold team in strategy shift (Financial Times)
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28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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27.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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27.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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27.07.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)