Enplas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Enplas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 213,05 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 65,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Enplas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,90 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at