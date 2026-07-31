Enplas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enplas präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 197,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 41,03 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,57 Milliarden JPY – ein Plus von 39,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enplas 9,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at