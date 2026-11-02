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02.11.2026 06:31:29
Enplas stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Enplas präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 225,63 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enplas 213,05 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Enplas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,90 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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