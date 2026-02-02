|
Enplas verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Enplas hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Enplas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 182,97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 88,02 JPY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,01 Prozent auf 11,47 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
