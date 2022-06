ENPOWER setzt als erstes Unternehmen die neuen diskreten EDT2-Bauteile für Automotive-Anwendungen ein

München – 1. Juni 2022 – Zhuhai ENPOWER Electric Co., Ltd. (ENPOWER), ein führender chinesischer Anbieter von Wechselrichtern für die Automobilindustrie, setzt als erstes Unternehmen die neuesten 750 V IGBTs für Automotive-Anwendungen (AIKQ120N75CP2 und AIKQ200N75CP2) der Infineon Technologies AG ein. Die diskreten IGBT-EDT2-Bauteile im TO-247PLUS-Gehäuse ermöglichen Leistungssteigerungen und Systemkosteneinsparungen in Hauptwechselrichteranwendungen und DC-Link-Entladeschaltern von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus bieten sie eine große Designfreiheit, um Ziele in der Systemintegration einfacher zu erreichen.