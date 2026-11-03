Enpro Inc. Bottom Line Rises In Q3

(RTTNews) - Enpro Inc. (NPO) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $40.3 million, or $1.88 per share. This compares with $21.6 million, or $1.01 per share, last year.

Excluding items, Enpro Inc. reported adjusted earnings of $57.0 million or $2.66 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 22.4% to $350.8 million from $286.6 million last year.

Enpro Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $40.3 Mln. vs. $21.6 Mln. last year. -EPS: $1.88 vs. $1.01 last year. -Revenue: $350.8 Mln vs. $286.6 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.70 To $ 9.95 Full year revenue guidance: $ 1.33 B To $ 1.34 B