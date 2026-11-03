EnPro Industries Aktie
WKN: 633524 / ISIN: US29355X1072
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03.11.2026 12:38:57
Enpro Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Enpro Inc. (NPO) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $40.3 million, or $1.88 per share. This compares with $21.6 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, Enpro Inc. reported adjusted earnings of $57.0 million or $2.66 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.4% to $350.8 million from $286.6 million last year.
Enpro Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $40.3 Mln. vs. $21.6 Mln. last year. -EPS: $1.88 vs. $1.01 last year. -Revenue: $350.8 Mln vs. $286.6 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.70 To $ 9.95 Full year revenue guidance: $ 1.33 B To $ 1.34 B
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