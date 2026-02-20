EnPro Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EnPro Industries ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EnPro Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EnPro Industries 0,660 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,32 Prozent auf 295,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 258,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahr 3,45 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,14 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte EnPro Industries 1,05 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at