EnPro Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

EnPro Industries stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EnPro Industries ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 350,8 Millionen USD – ein Plus von 22,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EnPro Industries 286,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at