EnPro Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EnPro Industries hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

EnPro Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat EnPro Industries 303,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 273,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at