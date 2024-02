EnPro Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EnPro Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat EnPro Industries im vergangenen Quartal 249,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EnPro Industries 271,9 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 9,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,06 Milliarden USD gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 6,73 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at