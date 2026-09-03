Enrad Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Enrad Registered lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,2 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,2 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at