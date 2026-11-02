Enrad Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enrad Registered äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Enrad Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,050 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 12,9 Millionen SEK gegenüber 12,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at