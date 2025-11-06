Enrad Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enrad Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,05 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,010 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,6 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at