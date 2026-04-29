Enrad Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Enrad Registered hat am 26.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 56,14 Prozent auf 7,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,2 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at