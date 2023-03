Enria: EZB will Bankenaufsicht stärker fokussieren

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will bei der Beaufsichtigung von Banken künftig flexibler vorgehen, um mehr Kapazitäten für strategische Prioritäten freizumachen. EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria sagte bei einer Handelsblatt-Konferenz laut veröffentlichtem Redetext: "Mit dem neuen Rahmen werden die Aufseher in die Lage versetzt, mehr Zeit auf die strategischen Prioritäten und die für eine bestimmte Bank wichtigsten Schwachstellen zu verwenden und ihre Arbeit auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen sie am dringendsten benötigt werden."

Enria zufolge werden die Aufseher ihre Arbeit flexibler und Rahmen eines mehrjährigen Aufsichtsprozesses (SREP) planen können. Die Aufsichtstätigkeit werde so in einer verhältnismäßigen und risikobasierten Weise gestrafft, da die Aufseher so nicht jedes Jahr "in jedem Kasten ein Häkchen" machen müssten. "Deshalb erwarten wir auch eine geringere Belastung für die Banken", sagte der Chef der Bankenaufsicht.

Neben einem größeren Ermessensspielraum für die Aufsichtsteams will die EZB auch ihre internen Kontrollen verstärken, um sicherzustellen, dass gleiche Risiken auch immer gleich behandelt werden.

