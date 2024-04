Enservco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Enservco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,420 USD. Im Vorjahr waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 22,06 Millionen USD gegenüber 21,64 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,382 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 22,18 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at